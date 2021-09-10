Россия заинтересована в поставках кормов для животных в Китай

Открытие рынка Китая для российских кормов и кормовых добавок станет важным этапом в деловых отношениях стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители Россельхознадзора РФ провели видеоконференцию с Главным таможенным управлением Китая. Российское ведомство в ходе переговоров подчеркнуло, что отечественные предприятия заинтересованы в поставках в КНР кормов и кормовых добавок для животных.

Отмечается, что открытие рынка Китая для российских кормов и кормовых добавок станет важным этапом в деловых отношениях стран и демонстрацией готовности КНР к эквивалентному подходу в торговле. Чтобы реализовать эту договоренность, российским предприятиям нужно пройти аттестацию и предоставить КНР свидетельство о регистрации кормовой добавки в китайском Минсельхозе. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель КНР Си Цзиньпин 9 сентября по видеосвязи принял участие в 13-м саммите БРИКС. Он отметил, что за последние 15 лет пять стран содружества развивали взаимовыгодное сотрудничество, согласовывали политику в области развития, а также решительно продвигали практическое взаимодействие в различных областях.