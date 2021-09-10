В США опубликовали новые фото с места трагедии 11 сентября 2001 года

Снимки предоставлены службами, которые работали непосредственно у Всемирного торгового центра после теракта. Фото: twitter.com

Секретная служба США в своем Twitter опубликовала новые снимки со дня трагедии в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Снимки предоставлены службами, которые работали непосредственно у Всемирного торгового центра после теракта.

Фото: twitter.com

"Никогда не забудем!" - гласит надпись на фотографиях.

3 сентября 2021 года президент США Джо Байден рассекретил документы о теракте 11 сентября. Это было одним из предвыборных обещаний президента.

Фото: twitter.com

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды»* захватили рейс авиакомпании American Airlines и устроили преднамеренное столкновение его с Северной башней Всемирного торгового центра. Спустя несколько минут вторая группа террористов врезалась на таком же самолёте в Южную башню. В результате самой крупной в истории террористической атаки жертвами стали 2977 человек.

Фото: twitter.com

Сайт kp.ru вспомнил пять конспирологических версий трагедии 11 сентября 2001 года.

Фото: twitter.com

* - запрещенная в России террористическая организация