Турция не будет признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде в страну

Власти Турции ужесточили требования по вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Турции ужесточили требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну. Согласно новым правилам, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт», не признаются. Такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел республики

Как передает РИА Новости, в ведомстве сообщили, что россияне, сделавшие две прививки и прошедшие 14-дневный период после второго укола, смогут попасть в страну, представив соответствующий сертификат. На границе также будут принимать справку о заболевании, перенесенном за последние полгода.

Во всех остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам необходимо предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение трех суток до прилета в Турцию, или экспресс-теста на антиген, которому не более 48 часов.

Напомним, ранее в Турции заявили, что новые ограничения по COVID-19 не затронут туристов.