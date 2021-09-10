Черногория ужесточила требования для вакцинированных от COVID-19 при въезде в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Черногории ужесточили условия въезда в страну для своих граждан, а также иностранцев. Об этом рассказала министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Бойович.

Новые правила вступят в силу со вторника, 14 сентября. С этого времени попасть в Черногорию смогут те, кто полностью прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции и привился двумя компонентами вакцины или однокомпонентным препаратом. При этом с момента завершения курса вакцинации должно пройти 14 дней.

Ранее для въезда в страну в случае с двухкомпонентной вакциной было достаточно одной прививки.

Кроме того, при въезде, как и ранее, можно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не более чем за трое суток или отрицательный результат экспресс-теста не позже 48 часов, либо справку о перенесенном COVID-19 (не ранее 14 дней после выздоровления и не позже 180 дней с момента выдачи).

Как писал сайт kp.ru, власти Турции также ужесточили требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну. Согласно новым правилам, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником Лайт», не признаются.