Центробанк не будет вмешиваться в ситуацию с Wildberries и платежными системами

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк РФ не видит оснований для вмешательства в ситуацию с Wildberries и платежными системами. Компания решила давать скидку на размер межбанковской комиссии при оплате товара с помощью российских платежных систем, что вызвало вопросы у Visa и Mastercard - по их мнению, это является ограничением конкуренции.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор в курсе ситуации, но считает это вопросом договорных отношений. Вмешиваться в вопрос он не будет.

"По нашей оценке, там нет нарушений законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора", - цитирует Набиуллину ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, cупруги Татьяна и Владислав Бакальчук, которые являются соучредителями компании Wildberries, возглавили рейтинг самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes. Издание оценило состояние супругов Бакальчуков в 13,1 млрд долларов.