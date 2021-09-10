Шмелева предложила изменить формат Всероссийских проверочных работ, чтобы снизить нагрузку на школьников

Глава центра «Сириус» Елена Шмелева предлагает пересмотреть существующую практику проведения Всероссийских проверочных работ. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС.

Елена Шмелева предложила изменить сроки проведения Всероссийских проверочных работ, сделав их более удобными для педагогов и учеников. Сопредседатель Общественного народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» уверена, что даты проведения проверок должны определять сами учителя в соответствии с выбранными ими учебными планами. Это не только снизит нагрузку на педагогов, но и уменьшит давление на детей.

Сейчас сроки проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) назначаются сверху. Из-за этого дети зачастую не могут качественно освоить школьную программу. Все это приводит к стрессам и дополнительной нагрузке, заявила Елена Шмелева на встрече с педагогами в Казани.

- В соответствии с выбранными учебными материалами учитель планирует дать тему позднее. Но в связи с тем, что назначили ВПР, в котором будет проверяться в том числе эта тема, учитель вынужден повышать нагрузку на детей и давать сразу все. То есть обучение подчиняется цели сдать ВПР, а не качественно освоить программу. Так быть не должно, - считает Елена Шмелева.

Глава центра «Сириус» предлагает пересмотреть существующую практику и проводить Всероссийские проверочные работы в сроки, которые будет определять сам учитель. При этом педагоги должны руководствоваться выбранными ими учебными планами.

- Это снизит давление и на учителей, и на школьников. Так мы повысим качество обучения и откроем больше возможностей для раскрытия талантов детей, - отметила Елена Шмелева.

В ходе встречи руководитель центра «Сириус» также предложила активизировать программы академической мобильности и наладить обмен учениками и школьными командами между разными регионами России. Это поможет тиражировать по всей стране лучшие образовательные практики и, в том числе, решить проблему неравенства школ. Елена Шмелева подчеркнула, что в некоторых регионах власти сами сознательно создают лучшие школы, которые перетягивают к себе самые профессиональные кадры.

- Остальным работать становится еще труднее. Причем речь идет не о частных школах, а о государственных. Необходимо развивать школьные команды и подтягивать все школы до уровня лучших. Наши региональные центры по модели «Сириуса» тоже готовы участвовать в этой работе, - подчеркнула Елена Шмелева.

Глава образовательного центра «Сириус» также рассказала о развитии в России интеграционных моделей для выявления и сопровождения талантливых детей. В создании и реализации таких программ принимают участие образовательные организации разных уровней, научные институты и индустриальные партнеры.

- За счет соединения ресурсов, разумного сочетания очных и дистанционных технологий такие программы могут быть доступны детям из разных школ и регионов. Кроме того, сейчас особое внимание должно уделяться развитию новых форматов олимпиадного и конкурсного движения. Должно появляться больше командных соревнований, конкурсов, посвященных техническому творчеству, - убеждена Елена Шмелева.

Напомним, руководитель фонда «Талант и успех», член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева входит в первую пятерку федерального списка «Единой России», представленного Владимиром Путиным. Список кандидатов на выборы в Госдуму от партии возглавили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.