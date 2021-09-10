Улица в Коломне получит имя Александра Печерского

1944 год. Фото из архива семьи А. А. Печерского

Одна из улиц Коломны получит название в честь руководителя восстания в нацистском лагере уничтожения Собибор Александра Печерского. Об этом сообщила врип главы администрации городского округа Коломна Людмила Мордовская.

С инициативой присвоения имени Печерского улице в Коломне выступали депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн и Фонд Александра Печерского. Выбор города для названия улицы не случаен - в поселке Щурово под Коломной (ныне микрорайон в составе Коломны) Печерский лечился после тяжелого ранения. Он пробыл в госпитале несколько месяцев, с августа 1944 года до начала следующего, 1945-го. Здесь же встретил свою будущую жену, Ольгу Котову.

Администрация, врачи и пациенты госпиталя в свое время создали рукописную "Историю эвакогоспиталя 2660". В ней Печерский впервые письменно рассказал о восстании в Собиборе. В 2020 году на здании детского сада "Матрешка", расположенного на том месте, где в годы войны стоял госпиталь, в память о Печерском была открыта мемориальная доска.

Стоит отметить, что имя героя уже носят четыре улицы в мире. В 2004 году улица Александра Печерского появилась в израильском Цфате. С 2018-го его имя носит улица в Москве. Улицы Печерского есть также в Кременчуге на Украине, где он родился, и в Ростове-на-Дону, где прожил большую часть жизни.

"Мы стремимся как можно полнее увековечить память Печерского и других участников восстания в Собиборе. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать. За последние годы в память о нем и его соратниках открыты мемориальные доски в разных городах России. Сейчас мы направили обращения с просьбой о присвоении имени Печерского улицам в Смоленске и Вязьме (там он был в лагерях для военнопленных), имени Александра Шубаева улице в Хасавюрте и имени Алексея Вайцена улице в Рязани", - рассказала директор Фонда Александра Печерского Юлия Макарова.

Напомним, лагерь уничтожения Собибор существовал с весны 1942 года по осень 1943-го на оккупированной нацистами территории Восточной Польши. За полтора года его "работы" в нем было уничтожено около 180 тысяч евреев. 14 октября 1943 года узники Собибора восстали. Возглавил восстание лейтенант Красной армии Александр Печерский. Его ближайшими помощниками стали другие пленные красноармейцы. Восставшие уничтожили 12 эсэсовцев и совершили массовый побег. До конца войны дожило около 60 бежавших. Сам Печерский с несколькими товарищами ушел на территорию Белоруссии, воевал в партизанском отряде, затем в Красной армии. После войны жил в Ростове-на-Дону.