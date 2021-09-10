Талибы* убили брата бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха

15 августа 2021 года талибы* захватили Кабул и установили контроль над большей частью страны Фото: REUTERS

А Афганистане был убит Рухолла Азизи - брат бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха, который недавно объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Убийство совершили боевики захватившего власть в стране радикального движения "Талибан"*, пишет Aamaj News.

После того, как 15 августа 2021 года талибы* захватили Кабул и установили контроль над большей частью страны, президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и улетел за границу. Несогласные с властью радикалов организовали сопротивление, которое базировалось в Панджшере. Лидером ополченцев стал Ахмал Масуд. Поддержать его призвал Амрулла Салех, который при старой власти был вице-президентом страны, а при новой объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Брат бывшего вице-президента Рухолла Азизи был пойман талибами* накануне ночью в уезде Руха в Панджшере. Сначала он был взят в плен, а потом убит, сообщают журналисты.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари сообщил, что боевики радикального движения "Талибан"* изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также якобы проводят этнические чистки.

*Запрещенная в России террористическая организация.