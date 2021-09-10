Синоптик пообещал москвичам теплую погоду в День города

11 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Москва празднует 874-летие. Праздничные мероприятия пройдут 11 и 12 сентября. Сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, какой будет температура в эти дни.

По словам синоптика, 11 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура в столице составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. По области — от плюс 16 до плюс 21. Ветер будет юго-западный, слабый.

В воскресенье, 12 сентября, погода будет еще более теплой. Москвичам синоптики обещают до 23 градусов тепла, сообщает телеканал "Звезда".

Как писал сайт kp.ru, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова тоже пообещала москвичам на выходных отличную погоду. По ее словам, воздух прогреется почти до летних значений, дни будут ясными и солнечными.