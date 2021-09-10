Ленинградская область стала лидером России по вводу жилья

Регион первым в стране превысил показатель по вводу в эксплуатацию более одного квадратного метра на каждого жителя. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область стала общероссийским лидером по вводу жилья. Регион первым из всех субъектов РФ перешагнул планку по вводу в эксплуатацию более одного квадратного метра на каждого жителя. На одного человека в Ленинградской области приходится 1,23 квадратных метра построенного жилья, сообщила пресс-служба правительства региона.

Кроме того, по итогам восьми месяцев область перевыполнила годовой план по вводу жилых домов. С начала 2021 года в регионе было введено в эксплуатацию 2,3 миллиона квадратных метров жилья. При этом плановый показатель, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, составляет 2,270 миллионов квадратов.

Успешное выполнение плана Минстроя позволяет региону в полном объеме реализовывать федеральную программу «Стимул» и составлять на перспективу заявки на финансирование строительства социально-важных объектов, в том числе школ и детских садов. Напомним, программа «Стимул» предусматривает субсидирование строительства инфраструктуры в новых жилых микрорайонах.

Активнее всего в Ленинградской области по традиции застраиваются Всеволожский и Ломоносовский районы, расположенные на границе с Санкт-Петербургом. А в Выборгском и Гатчинском районах региона большая часть введенных квадратных метров пришлась на индивидуальную жилую застройку.

Подпись к фото: Регион первым в стране превысил показатель по вводу в эксплуатацию более одного квадратного метра на каждого жителя. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.