В Самарской области начала работу крупнейшая в стране агропромышленная выставка-ярмарка

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10 сентября в поселке Усть-Кинельский Самарской области начала работу крупнейшая в стране Поволжская агропромышленная выставка-ярмарка. Она проходит уже 23-й раз благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Участники мероприятия -

фермеры, представители ЛПХ, специалисты сельского хозяйства – все те, кто заинтересован в приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования, животных. Здесь свои товары представят более 200 предприятий и организаций Самарской области.

В числе традиционных разделов ярмарки «Агротехнопарк», где можно найти машинное оборудование для сельского хозяйства; «Эффективное животноводство» - здесь представлена продукция коневодства, птицеводства, пчеловодства, рыбоводства и, конечно же, молочного и мясного животноводства. На ярмарке также можно познакомиться с результатами работы пищевой и перерабатывающей промышленности. На «Фермерской ярмарке» продукция фермерских и личных хозяйств. На «Сельской улице» представлены экспозиции всех 27 районов Самарской области.

Ярмарка проходит в рамках XXIII Поволжской агропромышленной выставки. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области развитию сельского хозяйства уделяют особое внимание.

- Уверен, что у участников агропромышленной выставки появятся новые контакты, которые потом станут контрактами. А люди порадуются достижениям нашей сельскохозяйственной отрасли, – отметил Дмитрий Азаров. – Здесь мы видим новые сорта, новые виды продукции. Наш аграрный сектор является очень успешным. И я хочу поблагодарить всех тружеников села за их самоотверженный труд: даже в аномальных погодных условиях текущего года нам удалось добиться солидного урожая.

В этом году в Самарской области лето выдалось засушливым и жарким, однако аграрии собрали 1,9 миллионов тонн зерна, а также 20 тысяч тонн картофеля и 25 тысяч тонн овощей. Уборочные работы при этом продолжаются. Добиться таких успехов в сельском хозяйстве удалось благодаря комплексу агротехнологических работ, увеличению объемов вносимых удобрений и внедрению в производство влаго- и ресурсосберегающих технологий.