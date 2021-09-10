Политолог оценил решение Киева продолжить борьбу с «Северным потоком -2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Юрий Светов оценил заявление Киева продолжить борьбу с «Северным потоком-2». Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Украина продолжит выступать против газопровода даже после его запуска.

По мнению политолога, украинские власти делают ставку на то, что смогут затруднить процесс сертификации и ввода газопровода в работу. Скорее всего, будут придуманы различные ходы, чтобы затормозить процесс.

-Но, скорее всего, как только Европа начнет получать газ по «Северному потоку — 2», тема уйдет из повестки, - комментирует Светов RT.

Он подчеркивает, что тема газопровода является ключевой для Владимира Зеленского. Его мало заботят внутренние проблемы станы, но зато мысли, как помешать «Северному потоку-2» возникают регулярно.

- Его не заботит ни рост цен на газ для потребителей на Украине, ни проблемы с энергетикой. После газопровода будут искать новый объект для антироссийской риторики, - заключил политолог.

Он посоветовал не обращаться внимание на подобного рода заявления.

Тем временем, стоимость голубого топлива на территории Европы ставит очередные рекорды.

В ходе торгового дня цена на газ достигла отметки в 707 долларов за одну тысячу кубических метров. Вчера показатель пробил рекордную отметку в 700 долларов за тысячу «кубов», сообщает ФАН.