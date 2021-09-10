ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 64,6 процента россиян

Рейтинг доверия главе государства за неделю вырос на 2,7%. Фото: REUTERS

Владимиру Путину доверяют 64,6% россиян. Как показал новый опрос ВЦИОМ, рейтинг доверия главе государства за неделю вырос на 2,7%. В целом работу Путина на посту президента России одобряют 60,2%. Этот показатель за неделю также подрос на 1,9%.

Исследование проводилось, чтобы выяснить отношение россиян к действиям политиков, политических партий и государственных институтов. Результаты опросов 10 сентября были опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Эксперты поделились рейтингами первых лиц государства, а также лидеров политических партий. Так, на вопрос о доверии главе Кабмина РФ Михаилу Мишустину положительно ответили 48,3% опрошенных (рейтинг премьер-министра вырос на 0,3% за неделю), Владимиру Жириновскому – 30% (+3,4% за неделю), Геннадию Зюганову – 24,7%. При этом рейтинг лидера коммунистов опустился на 1,7%. Снизился и рейтинг доверия Сергею Миронову. В его поддержку высказались 21,2% респондентов, число его сторонников за неделю уменьшилось на 1,2%.

Среди политических партий россияне активнее всего поддерживают «Единую Россию»: ей доверяют 29,3%. За неделю рейтинг доверия единороссам подрос на 1%. В поддержку КПРФ высказались 16,6% (рейтинг партии упал на 0,9%), ЛДПР – 7,8% (минус 0,9%), «Справедливой России - Патриоты - За правду» – 6,1% (минус 0,4% за неделю). При этом во время квартирного опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30%, КПРФ – 17,4%, ЛДПР – 12,2%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 4,9%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 30 августа по 5 сентября. В исследовании приняли участие 11,2 тысячи человек старше 18 лет. Опрос проводился по телефону, методом интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.