Лавров ответил на вопрос о своей отставке после выборов в Госдуму

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на Форуме современной журналистики "Вся Россия-2021". Он ответил на вопрос о том, покинет ли пост главы дипломатического ведомства после осенних выборов в Госдуму.

Лавров признался, что прежде, чем принимать решение, надо дождаться результатов голосования. Также он сослался на слова президента Владимира Путина, который сказал, что жалко "отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму".

"Президент ответил коротко, но не одним словом. Он сказал "жалко, но решать им". Сначала нужно все-таки дождаться результатов выборов. Я предпочитаю не забегать вперед", - сказал Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Эксперты предполагают, что лидеры списка единороссов помогут добиться симпатий избирателей.