Политолог напомнил Зеленскому старый анекдот после его слов о войне с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Института политических исследований Сергей Марков высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского. Украинский политик заявил о возможности полномасштабной войны с Россией.

Политолог не сдержался и вспомнил старый анекдот на данную тему.

- Когда Украина собралась воевать с Россией, а та на войну не явилась. Но если бы реальные боевые действия начались, то они бы закончились почти сразу, - уверен Марков.

Причем победа бы осталась не за Незалежной, так как Россия имеет явное превосходство в армии.

- Российские вооруженные силы мощнее Украинских вооруженных сил примерно в 20-30 раз, то эта война давным-давно бы закончилась убедительной победой России», — заявил политолог в беседе с 5-tv.ru.

В свою очередь депутат Госдумы Геннадий Онищенко называет недопустимыми спекуляции на данную тему. Парламентарий посетовал, что президент такого большого европейского государства, как Украина, так и не стал реальным лидером страны.

- Играть в КВН и бросаться хлестким фразами, будоражащими общественное мнение, на мой взгляд, — очень далекое от реальной политики занятие, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Умение красиво говорить совершенно неравнозначно тому, что быть реальным лидером крупного европейского государства, коим является Украина.