США прервали эвакуацию афганцев из страны из-за выявления больных корью

Все больные корью были отправлены на карантин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США отчитались о предварительных результатах эвакуации жителей Афганистана на территорию Штатов. Как сообщили в Белом доме, операция была временно приостановлена из-за выявления среди афганцев больных корью.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, с просьбой приостановить эвакуацию к США обратились федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний. Отмечается, что было зафиксировано четыре случая заболевания. Все люди с корью сейчас находятся на карантине, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в четверг, 9 сентября, из Кабула вылетел чартерный рейс компании Qatar Airways с американцами и гражданами других стран на борту. "Талибан"*, захвативший власть в Афганистане, содействовал этому рейсу, за что Блинкен поблагодарил талибов*.

*Запрещенная в России террористическая организация