Лавров: Запад практически объявил войну российским СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов о «необъявленной войне» западных стран в отношении сотрудников российских СМИ, сказал, что она уже «практически объявлена».

«Война практически уже объявлена», - ответил глава внешнеполитического ведомства, выступая на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021».

Он упомянул случай с корреспондентом ВВС в Москве Сарой Рейнсфорд, которой отказались продлить визу и обязали покинуть Россию до конца августа, потому что именно 31 августа истекал срок ее действующей визы. Сергей Лавров указал, что «после двухлетнего терпения в ожидании того, что англичане дадут визу» журналисту российского информагентства ТАСС, британская сторона получила такое же уведомление со стороны Москвы.

«Мы их предупредили: ребят, мы не хотим, чтобы журналисты страдали от информационных и любых других войн, но мы вынуждены будем ответить, потому что вы перешли уже все грани приличия», - приводит ТАСС слова главы МИД.

Сергей Лавров добавил, что корреспондента ВВС попросили уехать, «объяснив ей всю подноготную», при этом «она все понимала, кивала, сокрушалась, а уехав, тут же стала поливать нас различными своими заявлениями, что это безобразие».

Напомним, как писал сайт kp.ru, британская телерадиокомпания призывала Россию пересмотреть решение в отношении Сары Рейнсфорд, заявляя, что ее выдворение из Москвы – это «прямое нападение на свободу СМИ. При этом власти Великобритании отказывают нашим репортерам в визах, и МИД РФ неоднократно предупреждал об ответе «на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии».