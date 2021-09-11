Лавров обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД Катара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 11 сентября, проведет встречу с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, который накануне прибыл в российскую столицу с рабочим визитом.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что министры в ходе переговоров планируют «сверить часы» по международной и региональной проблематике с акцентом на задачи политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, прежде всего в свете последних событий в Афганистане, где после вывода американских войз власть захватили боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России экстремистская организация).

По словам Марии Захаровой, главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут «углубленный углубленный обмен мнениями по развитию ситуации в Афганистане и вокруг него». Кроме того, министры обсудят вопросы развития двусторонних отношений в различных отраслях, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представитель талибов заявил, что инаугурация нового правительства Афганистана, сформированного радикальным движением, состоится 11 сентября 2021 года. На церемонию приглашены представители России, Китая, Катара, Пакистана, Турции и Ирана.

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