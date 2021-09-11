В жилом доме в Ельце произошел взрыв газа

Газ взорвался в жилом двухподъездном доме в Ельце Фото: Предоставлено очевидцами

В ночь на пятницу, 11 сентября, произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме в городе Елец Липецкой области, обрушилась часть стены. На данный момент известно, что удалось спасти двух человек. Предположительно, под завалами могут находиться до семи жильцов, сообщают экстренные службы города.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, информация о том, что люди среди ночи услышали хлопок газа, поступило на пульт дежурного в 00:52 по московскому времени.

ЧП произошло ночью, когда большинство жильцов спали Фото: Предоставлено очевидцами

«По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены. Погибшие и пострадавшие устанавливаются», - сказали в спасательном ведомстве.

На месте работают пожарные и спасатели Фото: Предоставлено очевидцами

На месте взрыва работают пожарные и сотрудники МЧС, в общей сложности – 15 человек, задействовано четыре единицы техники. Сейчас проводится эвакуация жильцов дома, который состоит из двух подъездов.

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