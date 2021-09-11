Французские пожарные подали в ЕСПЧ вторую жалобу, протестуя против обязательной вакцинации

С 5 августа представители нескольких профессий во Франции должны пройти вакцинацию от коронавируса в обязательном порядке Фото: REUTERS

В пятницу, 10 сентября, сотни французских пожарных подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на требование обязательной вакцинации против коронавируса для представителей некоторых профессий. Истцы утверждают, что такое решение властей ущемляет их права и свободы.

Так, по мнению авторов жалобы в ЕСПЧ, требование обязательной вакцинации от COVID-19 нарушает две статьи Европейской конвенции по правам человека: вторую (право на жизнь) и восьмую (право на уважение частной и семейной жизни), а также две статьи первого дополнительного протокола конвенции – о защите собственности и запрете дискриминации. Под коллективным иском подписались 713 пожарных из 58 департаментов Франции, передает ТАСС со ссылкой на профсоюз SUD.

Дело в том, что 5 августа в республике вступил в силу закон, по которому непривитых огнеборцев могут отстранить от работы. Так же, как сотрудников детских учреждений, общепита и представителей других профессий.

Как писал сайт kp.ru, десятки тысяч французов протестуют против обязательной вакцинации и «санитарных паспортов», без которых теперь невозможно посетить ресторан, торговый центр или больницу.