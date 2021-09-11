Байден распорядился помочь Пенсильвании в ликвидации последствий урагана «Ида»

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден распорядился оказать властям штата Пенсильвания федеральную помощь в ликвидации последствий урагана «Ида», сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении уточняется, что эта помощь «может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба, причиненного незастрахованному имуществу, и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия».

Ранее Байден распорядился выделить такую же помощь еще трем штатам, наиболее пострадавшим от стихийного бедствия – Луизиане, Нью-Джерси и Нью-Йорку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ураган «Ида» обрушился на американское побережье около полудня 29 августа. Первой под удар стихии попала Луизиана, где из-за урагана даже изменилось направление течения реки Миссисипи.Тогда же президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате и распорядился выделить пострадавшим федеральную помощь.

Синоптики предсказывали, что «Ида» может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины». К счастью, худшие прогнозы не сбылись, однако после урагана на восточные штаты обрушились сильные ливни, реки вышли из берегов. Жертвами ливней и наводнений стали более 80 человек.