Песков прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в российском футболе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, который на заседании Совета по физической культуре и спорту критически высказался по поводу предложений отменить лимит на легионеров в российском футболе.

Дмитрий Песков в ответ на расспросы журналистов подчеркнул, что глава государства просто выразил свое мнение, а решение по этому вопросу все равно остается за Российским футбольным союзом (РФС).

«Это высказанное мнение. Решение за РФС», - приводит слова официального представителя Кремля «Спорт-Экспресс».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимир Путин сказал, что если снять количественные ограничения на участие иностранных футболистов в российских клубах, то у нас будут играть одни иностранцы.

«Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут», - раскритиковал президент предложение отменить лимит на легионеров.