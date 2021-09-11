Минимум восемь человек погибли при взрыве газа на северо-востоке Китая

По меньшей мере восемь человек погибли при взрыве газа на северо-востоке Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере восемь человек в результате взрыва бытового газа в городе Далянь, расположенном в северо-восточной китайской провинции Ляонин. Еще пять человек пострадали. Об этом говорится в сообщении газеты Global Times, опубликованном в Twitter.

Масштабы разрушений пока неизвестны. Причины произошедшего выясняются.

Как писал cайт kp.ru, взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске Московской области на улице 28 июня в минувшую среду, 9 сентября. Пожара после взрыва не было, однако в результате происшествия произошло обрушение перекрытий и части внешней стены, а также были повреждены пять квартир. Жильцов дома временно разместят на базе отдыха «Боровое» в деревне Буньково. По последней информации, количество пострадавших возросло до 22 человек, в их числе четыре ребенка.