В Раде заявили о многомиллионном провале космических программ Украины

Депутат Рады заявил о многомиллионном провале космических программ Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Сергей Тарута заявил, что Украина провалила несколько космических программ, потратив на них около двух миллиардов долларов.

- По проекту "Морской старт" Украина потратила 200 миллионов долларов. По проекту "Циклон-4" Украина потратила 672 миллиона долларов. По проекту "Лебедь" убытки составили 350 миллионов, и в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше, — сказал парламентарий в ходе брифинга.

Тарута заявил, что украинским властям нужно было сохранить и развить космический потенциал, доставшийся от СССР, но из 33 профильных предприятий в стране осталось только шесть. Однако и там существуют проблемы с выплатой зарплат и отсутствием единой госпрограммы по развитию, отметил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации космической программы Советского Союза. Он отметил, что сегодня космическая сфера является ключевым элементом национальной безопасности и обороны Незалежной. Зеленский добавил, что сегодня Украина входит в "клуб космических держав" и занимает достойное место среди 13 его участников. По его словам, украинские конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций.