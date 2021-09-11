Минобороны рассекретило документы о подвигах советских танкистов во время Второй мировой войны

Министерство обороны России рассекретило документы о подвигах советских танкистов во время Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России запустило на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел "Герои танковых баталий", посвященный Дню танкиста, который отмечается в этом году 12 сентября.

В частности, можно ознакомиться с наградным листом на имя лейтенанта-танкиста Федора Фомина, которого представили к званию Герой Советского Союза после боя в ноябре 1941 под Ленинградом.

В документе говорится, что во время боев за Усть-Тосно танк Фомина подбили, однако мужчина и его экипаж не бросили машину, и в течение пяти суток расстреливал из пушек и пулеметов немецких солдат и офицеров. Танк Фомина эвакуировали на шестые сутки.

В другом наградном листе рассказывается о подвиге экипажа подожженного советского танка.

- После этого танк механика-водителя тов. Николаева был подожжен: командир батальона капитан Скрипкин тяжело ранен, командир башни убит. Оставшиеся в живых механик-водитель тов. Николаев и стрелок-радист тов. Чернов вытащили из танка тяжело раненного командира и передали его пехоте для доставки на пункт медпомощи. Чтобы приостановить движение немецких танков на нашу пехоту и отомстить за тяжелое ранение командира, два смельчака бросились в горящий танк и тараном помчались на "Тигр". Советский горящий танк врезался в тяжелобронированный "Тигр", и "Тигр", охваченный пламенем, остановился. Два героя погибли, но не пропустили немецкий танк, — говорится в документе.

Ранее Минобороны запустило мультимедийный раздел "Киевская оборонительная: Бессмертный подвиг на берегах Днепра". В частности, в документах приводятся исторические данные о героизме красноармейцев, который они проявили во время Киевской стратегической оборонительной операции в 1941 году. Именно эта операция стала первой операцией Красной Армии и одной из самых драматических и героических битв в истории Великой Отечественной войны. Тогда красноармейцам и жителям Киева удалось на целых два месяца задержать обладавшего более чем двукратным численным превосходством противника, что сыграло важную роль при срыве гитлеровского плана молниеносной войны.