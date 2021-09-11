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В мире11 сентября 2021 9:01

Столтенберг: оставить войска НАТО в Афганистане после вывода армии США — нереалистично

Странам Европы было бы "крайне тяжело" добиться от своих парламентов выделения дополнительных средств на кампанию, которая была нацелена на защиту граждан Соединенных Штатов, отметил генсек НАТО
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Йенс Столтенберг заявил, что оставить войска НАТО в Афганистане после вывода армии США — нереалистично

Йенс Столтенберг заявил, что оставить войска НАТО в Афганистане после вывода армии США — нереалистично

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что союзники Соединенных Штатов Америки по альянсу не смогли бы продолжать военную операцию после вывода американских войск.

По его словам, в апреле 2021 года Байден консультировался с членами НАТО по вопросу вывода войск из Афганистана, и все согласились с его решением.

- Без Соединенных Штатов остальным союзникам было бы тяжело продолжать (военную кампанию) <…> Это нереалистичный вариант, — заявил Столтенберг в интервью The New York Times.

По его словам, странам Европы было бы "крайне тяжело" добиться от своих парламентов выделения дополнительных средств на кампанию, которая была нацелена на защиту граждан Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последние решения США по Афганистану следует расценивать как провал. Песков уточнил, что это не первый провал американцев и с точки зрения прагматичного подхода к их интересам, видимо, ущерб не слишком велик. С другой стороны, это удар по имиджу Соединенных Штатов, отметил пресс-секретарь российского лидера.