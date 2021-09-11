Компания Disney снова разрешит кинотеатрам эксклюзивно прокатывать свои фильмы Фото: REUTERS

Кинокомпания Walt Disney вернет кинотеатрам право эксклюзивного показа своих новых фильмов, который выйдут до конца текущего года, и не будет одновременно транслировать киноленты на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что анимационный мюзикл "Энканто", который выйдет 24 ноября, в течение первых 30 дней можно будет посмотреть только в кинотеатрах. Тогда как "Вечные" и "Вестсайдская история" станут доступны для пользователей сервиса Disney+ как минимум через 45 дней после выхода.

Напомним, что в период пандемии коронавирусной инфекции Walt Disney провела эксперимент, в рамках которого выпускала свои фильмы в кинотеатрах и на стриминговом сервисе одновременно. В результате этого несколько актеров лишились своих гонораров, зависящих от кассовых сборов.

Ранее впервые за всю историю студии Disney в мультсериал ввели небинарного персонажа. В новых сериях "Дома совы" зрители увидят героя по имени Рейн, ведьму, говорящую о себе в третьем лице и множественном числе. Ее озвучил небинарный актер Ави Роке. Премьера мультсериала "Дом совы" состоялась в 2020 году. В центре истории — девочка-подросток Лус, попавшая в мир магии. Там она заводит новых друзей: ведьму-бунтарку Иду и маленького демона по имени Король, и осваивает колдовское ремесло.