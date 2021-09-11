Россия направила ноту Латвии из-за осквернения военного мемориала в Риге

Россия направила ноту Латвии из-за осквернения мемориала ВОВ в Риге. Фото: Посольство РФ Латвии

Российское посольство в Латвии направило ноту в министерство иностранных дел страны из-за осквернения мемориального камня в Риге. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

- Посольство России в Латвии осуждает акт вандализма в отношении мемориального камня, установленного на месте начала операции по форсированию Киш-озера в октябре 1944 года (город Рига, улица Яунциема гатве), — гласит текст сообщения.

В ведомстве уточнили, что неизвестные сорвали и похитили табличку на мемориале. В посольстве назвали произошедшее "позорным актом надругательства над памятью тех, кто сражался и отдал свои жизни за избавление Латвии от коричневой чумы".

Ранее российское Министерство иностранных дел сообщило, что Россия направила ноту протеста в МИД Украины из-за планов властей Львова по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле". Киев призвали соблюдать международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.