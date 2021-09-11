Медведев: последствия военного присутствия США в Афганистане выглядят катастрофическими

Дмитрий Медведев заявил, что последствия военного присутствия США в Афганистане выглядят катастрофическими Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал катастрофическими последствия военного присутствия Соединенных Штатов Америки в Афганистане.

- Последствия военного присутствия США в Афганистане, которое обошлось американскому бюджету в астрономическую сумму, выглядят поистине катастрофическими, —заявил политик в статье для "Газеты.ру".

Медведев добавил, что итогом американской операции стали многочисленные жертвы терактов, потерявшие надежду на мирное будущее люди, наркотическая угроза мирового масштаба, разрушение экономики Афганистан, а также сотни убитых американских солдат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в четверг, 9 сентября, из Кабула вылетел чартерный рейс компании Qatar Airways с американцами и гражданами других стран, а также рассказал о контактах с талибами* в Дохе американской делегации во главе со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Он отметил, что главная тема переговоров – вопросы эвакуации.

*"Талибан" — запрещенная в России террористическая организация