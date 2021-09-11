Медведев: террористы могут повторить 11 сентября

Дмитрий Медведев заявил, что террористы могут повторить 11 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что террористы могут совершить не менее кровавые теракты, чем 11 сентября. Политик призвал Вашингтон углубить сотрудничество с Москвой в сфере борьбы с терроризмом.

- Это проблема не отдельно взятого региона, а всего человечества. Террористы в любой момент могут совершить не менее кровавые теракты, чем в сентябре 2001 года. А значит — необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками, — написал Медведев в статье для "Газеты.ру".

По мнению Медведева, правительства разных стран должны забыть о своих разногласиях, чтобы защитить людей. Он отметил, что ни одна страна или альянс не может в одиночку справиться с угрозой терроризма.

Ранее Дмитрий Медведев назвал катастрофическими последствия военного присутствия Соединенных Штатов Америки в Афганистане. Он отметил, что итогом американской операции стали многочисленные жертвы терактов, потерявшие надежду на мирное будущее люди, наркотическая угроза мирового масштаба, разрушение экономики Афганистан, а также сотни убитых американских солдат.