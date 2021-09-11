В Раде предложили провести переговоры с Россией по закупке газа напрямую

В Верховной Раде предложили провести переговоры с Россией по закупке газа напрямую Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Анна Скороход призвала провести переговоры с Россией по запускам газа напрямую.

- Мы покупаем газ по реверсу <…>. То есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем, — заявила парламентарий в эфире телеканала "Наш".

Политик отметила, что Киев переплачивает за российский газ, платя дополнительные деньги за транзит "туда-назад". Скороход выразила мнение, что украинским властям необходимо провести переговоры с Россией по вопросу закупки газа напрямую, чтобы понять, "стоит ли договариваться".

Ранее депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что украинцы могут столкнуться с повышением тарифов на газ после запуска трубопровода "Северный поток — 2". Он добавил, что если объем упадет ниже 15 миллиардов кубометров в год, то в ГТС Украины топлива не будет.