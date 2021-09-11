Борис Титов рассказал, кто получает самые высокие зарплаты в России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что заработную плату в размере одного миллиона рублей в месяц и выше в России получают топ-менеджеры крупных компаний и монополий.

- Один миллион рублей - это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов и, конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть, — приводит слова омбудсмена РИА Новости.

Специалист заметил, что в инфраструктурных монополиях необходимо проверять оправданность зарплат "с лупой в руках". Российские власти считают, что у монополий страны есть резервы для оптимизации расходов, чтобы тарифы для промышленности и населения могли не только стабилизироваться, но и снизиться.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что размер заработной платы "для счастья" имеет психологическую оценку, которая указывает, сколько денег необходимо человеку для ощущения полноты жизни и удовлетворенности ею. Она отметила, что в среднем этот показатель составляет тройную зарплату. Лебединская полагает, что если в апреле этого гражданам в возрасте было необходимо 195 тысяч рублей в месяц, то с учетом инфляции к сентябрю данная сумма уже составила 205–210 тысяч рублей.