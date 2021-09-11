Путин: Россия продолжает лидировать в художественной гимнастике

Владимир Путин заявил, что Россия продолжает лидировать в художественной гимнастике Фото: REUTERS

По мнению президента России Владимира Путина, Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике. Об этом глава государства заявил во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр в Токио.

- Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось, мы в этом абсолютно убеждены. Оно было, есть и надеюсь, уверен, будет в будущем, — заявил российский лидер.

Ранее Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио. Глава государства поздравил всех атлетов, тренеров, специалистов с достигнутым результатом.

До этого Путин заявил, что решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта имеют политический подтекст. Глава российского государства отметил, что при этом необходимо соблюдать все требования и решения.