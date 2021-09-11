Боевые роботы "Платформа-М" впервые применили на учениях "Запад-2021"

На учениях "Запад-2021" впервые применили боевые роботы "Платформа-М". Фото: Минобороны РФ

На военных учениях "Запад-2021" впервые применили вооруженных гранатометами боевых роботов "Платформа-М". Об этом рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

- При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы "Платформа-М" на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова, — гласит сообщение ведомства.

Кроме того, роботов использовали для разведки и проделывания проходов в минных полях, которые установил условный противник.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на военных учениях "Запад-2021" новое легкое специальное транспортное средство "Сармат-2". Машина недавно поступила на вооружение Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск. Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. Может использоваться в горных районах и преодолевать перевалы высотой до 4500 метров.