Дмитрий Киселев впервые пропустит эфир "Вести недели" из-за госпитализации с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналист и телеведущий Дмитрий Киселев впервые пропустит эфир программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" из-за госпитализации с коронавирусной инфекцией.

- Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице, — цитирует журналиста РИА Новости.

Киселев отметил, что благодаря врачам идет на поправку. Он также сообщил, что болеет в легкой форме из-за сделанной ранее прививки от коронавирусной инфекции. По словам Киселева, если бы не "Спутник V", то он бы лежал в реанимации "с неясными перспективами".

Напомним, 7 сентября Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Журналист сообщал, что уже идет на поправку, температура нормализуется. Прогноз оптимистичный, отмечал телеведущий.