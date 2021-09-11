Число погибших при взрывах в военной части Казахстана выросло до 17 человек

Количество жертв при взрывах в военной части Казахстана выросло до 17 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв в результате взрывов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

- Сегодня умер пожарный 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение. Таким образом, число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло 17 человек, — гласит сообщение ведомства.

Напомним, 26 августа пожар и несколько взрывов произошли на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. В результате погибли 13 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении званием "Халык кахарманы" (Народный герой) и орденами "Айбын" ("Доблести") спасателей, погибших при ликвидации ЧП. Глава государства объявил 29 августа днем общенационального траура. После этого ушел в отставку глава Министерства обороны страны Нурлан Ермекбаев.