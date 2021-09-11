В российском МИД заявили о связи разработчиков "Умного голосования" с Пентагоном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о связи проекта "Умное голосование" с американским Пентагоном. По ее словам, именно этим объясняется вызов посла США в Москве Джона Салливана в МИД РФ накануне.

Захарова отметила, что Роскомнадзор и российские правоохранительные органы уже опубликовали ряд материалов на эту тему, доказывающих связь "Умного голосования" с США. Ранее соответствующий сайт был заблокирован в России, поскольку использовался экстремистской организацией.

"Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование" в основном идут из США", - заявила Захарова в эфире Радио России.

Как ранее писал сайт kp.ru, 10 сентября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков вызвал в МИД РФ посла США в Москве Джона Салливана в связи с вмешательством Америки в российские выборы. Американскому дипломату сообщили, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским "цифровыми гигантами".