Во Вьетнаме пациент притворился врачом и выписал из госпиталя больных коронавирусом

Шутника быстро вычислили, он сознался в содеянном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель провинции Биньзыонг на юге Вьетнама притворился врачом и выписал из карантинного центра больных коронавирусом, которые проходили там лечение. Теперь мужчине грозит большой штраф.

Как пишет издание Tuoi Tre News, мужчина сам был пациентом госпиталя. Видимо, заскучав, он решил пошутить и создал в одном из мессенджеров учетную запись под именем "Доктор Лонг". Затем мужчина опубликовал список фамилий тех, кто, по его словам, может покинуть госпиталь и вернуться домой. Пациенты, прочитавшие эту запись, поверили лже-доктору и начали уходить из карантинного центра.

Когда о ситуации стало известно руководству учреждения, делом занялась местная полиция. Шутника быстро вычислили, он признался в содеянном. Теперь мужчине грозит штраф в 330 долларов.

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