Меркель: Украина должна оставаться транзитером газа после запуска "Северного потока - 2"

Германия поддерживает российский "Северный поток - 2" Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким. Она заявила, что в разговоре с ним высказалась о поддержке, которую немецкая сторона окажет "Северному потоку - 2".

"Мы обсудили сложную тему - "Северный поток - 2", транзит газа через Украину и Польшу, потенциальные решения, связанные с изменением позиции США", - рассказал Моравецкий.

Меркель в свою очередь отметила, что ФРГ по-прежнему поддерживает проект "Северного потока - 2". Также, добавила канцлер, Украина должна оставаться страной-транзитером газа после запуска газопровода, пишет ТАСС. По словам Меркель, именно на это нацелено соглашение с США.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко выразил уверенность, что работу газопровода "Северный поток — 2" можно заблокировать, если Соединенные Штаты Америки введут необходимые санкции.