Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских паралимпийцев после Игр в Токио. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что государственные награды вручаются в связи с большим вкладом в развитие отечественного спорта, за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмены и инструкторы получат Орден почета, Орден дружбы, Медаль Ордена "За заслуги перед отечеством".

Как ранее писал сайт kp.ru, на Паралимпийских играх в японской столице российские спортсмены заняли четвертое место. В копилке сборной России 118 медалей – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Больше наград только у китайцев (95-60-51), британцев (41-38-44) и американцев (36-36-31). Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 36 золотых медалей, завоеванные на Играх в Лондоне-2012.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут во Франции через три года — в 2024 году. Они станут XVI по счету, пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.