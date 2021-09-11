Умер Владимир Яковлев, актер из сериала "Глухарь"

Актер Владимир Яковлев Фото: кадр из сериала

В возрасте 64 лет умер советский и российский актер театра и кино Владимир Яковлев. Когда и как пройдет прощание с артистом пока неизвестно.

Широкую известность Яковлев получил после роли в спортивной драме "Поражение после победы". За свою карьеру он успел сняться в 170 фильмах и сериалах, среди которых "Глухарь", "Десантура", "Ранетки" и "Интерны".

Причина смерти артиста не уточняется, пишет РГ.

Как ранее писал сайт kp.ru, 9 сентября в возрасте 94 лет ушел из жизни американский актер греческого происхождения Майкл Константин, сыгравший в фильме «Моя большая греческая свадьба».