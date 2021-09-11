Кириенко назвал Россию страной возможностей

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что должно стать преимуществом России перед другими странами в современном мире. По его мнению, Россия выделяется среди других количеством возможностей, которые дает свои гражданам.

"Я считаю, что Россия и сегодня уже для каждого талантливого творческого человека стала страной возможностей. Такого количества возможностей для самореализации нет практически ни в одной стране. Все быстро меняется. У человека есть возможность стать кем он захочет. Мне кажется, что это и есть главное конкурентное преимущество России", - цитирует Кириенко РИА Новости.

Он отметил, что Россию будущего видит как страну, в которой каждый может раскрыть и реализовать свой талант.

Как ранее писал сайт kp.ru, государство выделило на поддержку креативных индустрий в России 35-40 млрд рублей. Таковыми считаются индустрии, которые так или иначе связаны с интеллектуальной деятельностью человека.