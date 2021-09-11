Следующий во Владивосток самолет из Анталии аварийно сел в Красноярске

По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой Фото: Олег Укладов

Самолет Boeing 767, выполнявший рейс из турецкой Антальи во Владивосток, совершил аварийную посадку, не долетев до пункта назначения. Борт приземлился в Красноярске.

"Самолет Boeing 767 выполнял рейс из Антальи во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку", - пишет Интерфакс со ссылкой на собеседника в службе аэропорта.

По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой. Отмечается, что пострадавших в результате аварийной посадки нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 27 августа самолет, следующий из Челябинска в Москву, столкнулся с птицей. Инцидент произошел при взлете воздушного судна.