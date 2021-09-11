Байден снял маску и закричал в толпу на церемонии памяти жертв 11 сентября

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден посетил траурную церемонию памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке. Она прошла в связи с двадцатой годовщиной серии терактов, совершенных в 2001 году. Они стали самыми массовыми по числу жертв в истории человечества и унесли жизни 2977 человек. В ходе мероприятия американский лидер сделал странный жест.

В США сегодня проходят три крупных траурных церемонии: в Нью-Йорке, Вирджинии и у Пентагона. Байден намерен посетить каждое. В ходе первого мероприятия президент странно повел себя - он вдруг стянул маску на подбородок и что-то закричал в толпу.

Как сообщает в Твиттер корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг, что именно произнес Байден - неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за то, как прошел вывод американских войск из Афганистана. Они были введены в страну 20 лет назад в ответ на атаку террористов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. И покинули Афганистан только почти через 20 лет пребывания там.