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Общество11 сентября 2021 20:42

Путин посетил церемонию открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере

Президент произнес речь, напомнив о значимости фигуры великого князя
Наталья СМИРНОВА
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Путин подчеркнул, что Александра Невского до сих пор чтут как правителя

Путин подчеркнул, что Александра Невского до сих пор чтут как правителя

Фото: kremlin.ru

На берегу Чудского озера в Псковской области прошла церемония открытия мемориала "Князь Александр Невский с дружиной". Мероприятие посетили президент России Владимир Путин, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил монумент. Владимир Путин, открывая мемориал, напомнил об историческом контексте события, важного для всей России.

"Сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути - всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России", - приводит слова президента его официальный сайт.

Путин подчеркнул, что Александра Невского до сих пор чтут как правителя, всем сердцем переживавшего за свою родину, а также как полководца, дипломата, хранителя веры и традиций страны.

"Он взял на себя тяжелую ответственность, проявил уникальную дальновидность и волю, и сделал все, чтобы Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить традицию древнерусской государственности", - подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Санкт-Петербург станет центром праздничных торжеств в честь 800-летия покровителя города Александра Невского. Мероприятия, начавшиеся 10 сентября, будут продолжаться в течение нескольких дней.