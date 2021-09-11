Белоруссия работает над созданием своего морского грузового флота

Белоруссия планирует отгружать продукцию через порты в Ленинградской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о планах страны на создание своего грузового флота. По его словам, он будет использоваться для транспортировки нефтепродуктов и калийных удобрений в кооперации с российской стороной.

Как отметил Головченко, схема транспортировки нефтепродуктов уже выработана правительством, сейчас оно работает над решением по калийным удобрениям и другой продукции. Вся она будет отгружаться Белоруссией через морские порты - скорее всего, в Ленинградской области.

"Мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт", - рассказал Головченко телеканалу Беларусь-1.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 10 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Минск на заседание Совета министров Союзного государства. Премьерам двух стран предстояло одобрить пакет из 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии.