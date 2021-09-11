Россия обыграла Украину и вышла в четвертьфинал ЧЕ по волейболу

В четвертьфинале российские волейболисты встретятся с победителем матча Польша - Финляндия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России по волейболу обыграла команду Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла 11 сентября в Польше и длилась четыре сета.

Россияне взяли верх со счетом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22). Во второй, третьей и четвертой партиях команда прибавляла в нужный момент, что позволило добиться успеха. Самым результативным среди российских игроков стал Егор Клюка, ему удалось набрать 21 очко. В составе украинской сборной самым результативным стал Юрий Семенюк, в его активе 14 очков.

В четвертьфинале российские волейболисты встретятся с победителем матча Польша - Финляндия. Он пройдет 11 сентября в 21:30 по московскому времени.

Как ранее писал сайт kp.ru, перед игрой с российскими волейболистами украинским спортсменам некие лица, пожелавшие остаться неизвестными, посулили дополнительное вознаграждение в весьма значительном денежном выражении – 10 миллионов гривен (приблизительно 27,3 млн российских рублей). Естественно, только в случае победы над россиянами.