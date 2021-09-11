Французский фильм "Событие" стал обладателем "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале

Получившая "Золотого льва" картина рассказывает о временах, когда аборты во Франции были запрещены Фото: кадр фильма "Событие"

На острове Лидо в Италии прошла церемония награждения победителей Венецианского кинофестиваля. Обладателем главной награды, "Золотого льва", стала картина "Событие" французского режиссера Одри Диван.

Всего за главный приз боролся 21 фильм. "Серебряного льва" за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион, снявшая картину "Сила собаки". Гран-при жюри был отмечен фильм "Рука бога" режиссера Паоло Соррентино.

Россию в основном конкурсе старейшего смотра представляла картина "Капитан Волконогов бежал" режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Фильм не был отмечен наградой ни в одной из номинаций, в которых выставлялся.

Как ранее писал сайт kp.ru, французский конкурсный фильм "Событие" (L'événement) Одри Диван привлек внимание к себе еще до победы на кинофестивале. Он напоминает о тех страшных временах, когда аборты в стране свободы, равенства и братства были запрещены и тем, кто подпольно его сделал, грозило заточение в тюрьму.