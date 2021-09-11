Wirtschaftswoche назвала три препятствия для запуска "Северного потока-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В немецкой газете Wirtschaftswoche журналист Флориан Гюсген рассказал о трех вероятных препятствиях для запуска газопровода "Северный поток - 2".

По мнению автора публикации, завершение строительства с учетом рекордных цен на голубое топливо является победой Москвы в "газовых шахматах". При этом Гюсген отмечает, что на данный момент есть определенные сложности перед началом эксплуатации трубопровода.

- Первое - это процесс сертификации. Она должна проводиться Федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется Минэкономики, - сообщает немецкое издание.

Второй сложностью журналист навал газовую директиву Европейского союза, которая предписывает отделить поставки газа от эксплуатации. То есть "Газпром" не может одновременно быть оператором "СП - 2" и поставщиком топлива. Компания намерена оспорить действие директивы над трубопроводом, что может затянуться до следующего года.

Также Гюсген в качестве третьего препятствия назвал партию "Зеленые" и ее место на предстоящих выборах в бундестаг.

Ранее сайт kp.ru писал, что строительство газопровода "Северный поток -2" полностью завершено. Не исключено, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года.