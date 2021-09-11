Мужчина с ножом ранил пять человек в итальянском городе Римини Фото: REUTERS

В Италии в прибрежном городе Римини мужчина с ножом напал на людей. Он нанес ножевые ранения пяти гражданам, сообщает агентство ANSA.

По предварительным данным, подозреваемый сомалийского происхождения. Сейчас его задержали местные представители правоохранительных органов.

Все произошло на остановке автобуса, где контролеры спросили у мужчины билет. Однако в ответ на просьбу он внезапно достал нож и ударил двух контролеров транспорта. После, убегая от полицейских, он ранил еще троих прохожих, в том числе ранил женщину с ребенком.

Теперь мужчину поместили под стражу. Сотрудники прокуратуры выясняют все детали и обстоятельства инцидента. В частности, они не исключают, что задержанный мог иметь экстремистские мотивы.

Ранее сообщалось о нападении 30-летнего мужчины с ножом в США. Он кинулся на беженцев в городе Бойсе (Айдахо). Преступник ворвался в жилой комплекс, где проживают мигранты, и устроил там кровавую расправу над переселенцами. В результате инцидента пострадали девять человек.